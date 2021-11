Frankrijk gaat voor het eerst in decennia nieuwe kerncentrales bouwen

In een televisietoespraak die vooral over de coronacrisis ging, kondigde de president nu met zo veel woorden aan dat Frankrijk opnieuw kerncentrales gaat bouwen. Het is voor het eerst in decennia dat dat gebeurt. Macron wil Frankrijk meer onafhankelijk maken inzake energiebevoorrading. Tegelijk kondigt hij investeringen in groene stroom aan, die volgens hem hand in hand gaat met kernenergie om broeikasgassen terug te dringen.