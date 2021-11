Geen schoolbezoeken in Huis van de Sint in Sint-Niklaas: "Te veel coronabesmettingen in lagere scholen"

In 'normale' omstandigheden ontvangt het Huis van de Sint zo'n 30.000 bezoekers die komen kijken hoe de Sint woont en leeft als hij in Oost-Vlaanderen is. Dit jaar zullen er nog wel enkele duizenden kinderen langs komen, maar scholen ontvangen in grote groepen, dat is een risico op coronabesmettingen, en dat vermijdt de Sint liever.