Geen Sint-Maartensvieringen in Kinrooi door corona

In Kinrooi hebben zowel de Landelijke Gilden Geistingen als Buurtvereniging Brookhook Kinrooi besloten om de viering niet te laten doorgaan. De twee verenigingen verwijzen naar de stijgende coronabesmettingen.

Op enkele andere plekken in Limburg gaan de Sint-Maartensvieringen wel door. Zo is er morgenavond in Zonhoven Hololool, het grootste Sint-Maartensvuur in Limburg. In Herk-de-Stad is er donderdag een Sint-Maartenviering, daar is dat in de vorm van het evenement Circus Mystiek. Op beide evenementen zullen toeschouwers wel een coronapas moeten voorleggen.