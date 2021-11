Leedse burgemeester Uyttendaele geeft in 2022 sjerp door aan Geertrui Van de Velde 

Uyttendaele was 9 jaar lang burgemeester van de gemeente en hij was ook 12 jaar lang OCMW-voorzitter. "Vorig jaar was een moeilijk jaar qua gezondheid, ik ben 3 keer geopereerd, waaronder een open hartoperatie", legt Uyttendaele uit. Hij was na de operaties 4 maanden thuis en nam begin dit jaar zijn functie weer op op vraag van zijn partij CD&V.