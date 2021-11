Getrouwe kopie van de Mona Lisa is in Parijs geveild voor 210.000 euro

Het gaat niet om het origineel dat de Italiaanse kunstenaar en wetenschapper Leonardo da Vinci zowat een eeuw eerder heeft geschilderd. Dat hangt nog altijd veilig in het Louvre. Het is Frans erfgoed geworden nadat het in 1518 door Franse koning François I werd gekocht van de schilder. Die koning was overigens bevriend met da Vinci en verschafte hem in zijn laatste jaren onderdak in een buitenverblijf in Clos Lucé in Amboise aan de Loire.