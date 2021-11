Ashley getuigt moedig over de aangiftes na haar verkrachtingen: "Ik werd plots ondervraagd alsof ik de dader was"

Al wekenlang komen er berichten over seksueel geweld tegen vrouwen. Afgelopen weekend namen nog 600 mensen deel aan een betoging in Gent tegen seksuele agressie. In "De ochtend" op Radio 1 heeft Ashley Vandekerckhove dapper getuigd over het misbruik die zij meermaals onderging. "Neem seksuele opvoeding verplicht op in het leerplan van lagere scholen", pleit zij.