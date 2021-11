Google investeert 500 miljoen euro in ons land om datacenters uit te breiden

Als je een video bekijkt op YouTube of je checkt je nieuwe berichten op Gmail, dan is de kans groot dat je via één van de datacenters van Google passeert. Omdat we dat met z'n allen meer en meer doen, investeert de Amerikaanse technologiereus 500 miljoen euro extra in de uitbreiding van zijn site in Saint-Ghislain, in de provincie Henegouwen.

Dat datacenter wordt gebruikt om het Europese internetverkeer van Google met elkaar te verbinden. Naast de uitbreiding in Saint-Ghislain, komt er ook nog een nieuw datacenter in de buurt van Charleroi.