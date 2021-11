Helft van alle klachten in zedenzaken krijgt geen gevolg, vaak door te weinig bewijzen

Naast een gebrek aan bewijzen of een onbekende dader, vinden we in de geraapleegde data nog verschillende redenen terug voor een seponering in een zedenzaak. Zo was er bij ruim 400 zaken "een gebrek aan recherchecapaciteit". Bij 128 dossiers staat dan weer "andere prioriteiten" genoteerd. 10 dossiers werden de voorbije 5 jaar stopgezet omdat de verdachte van immuniteit genoot en vervolging dus niet mogelijk was. In bijna 1.600 gevallen kon het parket aantonen dat er geen misdrijf had plaatsgevonden. Let wel: het gaat niet uitsluitend om verkrachting en aanranding van de eerbaarheid. Ook zo'n 5.000 feiten van voyeurisme en het verspreiden van schunnige films, prenten, voorwerpen of boeken zijn in die cijfers opgenomen. Verkrachtingszaken worden in se altijd prioritair behandeld.