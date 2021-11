Aalst herdenkt slachtoffers van "bloedigste" overval van Bende van Nijvel, slachtoffers: "Geen hoop op proces meer"

Ook Jef Vermassen, advocaat van David Van de Steen, was op de herdenking. "David zit met eindeloos verdriet, zijn gezin is uitgemoord die avond. We proberen al jarenlang het onderzoek vooruit te helpen door alle informatie de we binnenkrijgen door te geven aan het openbaar ministerie. De enige troost is, als het dossier dan toch verjaart, dat het openbaar wordt, en dat iedereen kan lezen wat er in staat. Dat zal nog de grootste aanklacht worden: dat iedereen zich zal afvragen waarom er met die informatie zo weinig gebeurd is", aldus Vermassen.

"Het is de normale gang van zaken dat het dossier dan openbaar wordt, en dan zal iedereen het dossier kunnen uitspitten, ook journalisten. En dan zal er veel van de vuilnisbelt naar boven komen", aldus een stellige Vermassen.