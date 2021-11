Herzele herdenkt Wapenstilstand vandaag al, samen met 500 leerlingen 

De schepen hoopt dat even stilstaan bij het leed van de oorlog de kinderen van de lagere scholen doet nadenken en inzicht geeft. Herzele legt aan de 9 momumenten bloemen neer, onder meer ook aan het Schipken, waar de slag om het Schipken is gevoerd in 1944, legt Rogiers uit. De oud- strijdersverenigingen lezen de namen voor van de gesneuvelden. "Het is de bedoeling dat in de deelgemeenten waar een school is, dat de school daarbij betrokken wordt. Als kinderen een oud-militair zien in zijn kostuum en er uitleg bij krijgen, dan moet hen dat wel doen nadenken en een beter inzicht geven in de theorie die ze in de klas krijgen."