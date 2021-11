Marco Borsato woonde met burn-out bij moeder, heeft nu latrelatie met Leontine: "Liefde nooit meer opofferen voor succes"

De zanger woont intussen opnieuw alleen in Alkmaar. Hij vertelt in "Het huis" dat hij nu een latrelatie heeft met zijn ex-vrouw Leontine. De twee zijn dan wel gescheiden, Borsato blijft haar consequent "vrouw" noemen, of "de vrouw met wie hij oud wil worden".



De toenadering kwam er na een lange brief die hij vorige kerst schreef. Die liet hij bezorgen via hun zoon. "Ik heb in die brief op geen enkele manier naar haar gewezen, want je vindt zelf altijd dat er twee kanten zijn aan een verhaal. Ik heb de volledige verantwoording genomen voor wat ik gedaan heb en heb haar erkenning gegeven voor haar verdriet. Dat heeft veel voor ons gedaan."



Borsato wil niet meer stappen in de zogenoemde ratrace (een te druk en overweldigend leven, red;). "Ik kies elke dag opnieuw wat wel of niet te doen. Kan niet bestaat niet. Ik ga niet meer mijn gezin en liefde opofferen voor het succes. Nooit meer."