Hevige brand bij metaalverwerkend bedrijf in Geel, geen gewonden

De brand brak uit bij metaalverwerkend bedrijf HKS op Eindhoutseheide, op de grens van Geel (Winkelomheide) met Eindhout, bij Laakdal. Het vuur ontstond in een grote afvalberg met schroot. "We hebben het vuur onder controle proberen te krijgen met bluswater bij het bedrijf zelf", zegt Bart Cools van brandweerzone Kempen, "maar dat bleek onvoldoende. Daarom gebruiken we nu water uit het Albertkanaal. We krijgen assistentie van medewerkers van het bedrijf zelf met zwaar materieel. De hoop met metaalafval moet uit elkaar worden gehaald en gekoeld worden."