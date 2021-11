Hoe Schotland zijn klimaat wil redden: "De Schotse venen zijn een schatkamer voor CO2-opslag" 

Ook in Vlaanderen lagen vroeger grote veengebieden, maar die zijn sinds de middeleeuwen bijna allemaal verdwenen. Amper 8 % is bewaard gebleven, onder meer in de omgeving van de Vallei van de Zwarte Beek in het Limburgse Koersel. Toch kunnen wij iets leren van het Schotse voorbeeld, zegt Koen Stuyck van het WWF. "Ook in Vlaanderen hebben we te veel natte gebieden drooggelegd. Langzaam groeit het besef dat we die natte gebieden nodig hebben, onder andere als buffer tegen overstromingen."