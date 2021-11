Hoge Gezondheidsraad beveelt extra prik aan voor wie Janssen-vaccin kreeg

Ook wie gevaccineerd is met AstraZeneca zal in de toekomst mogelijk nog een boosterprik krijgen, maar op dit moment is er volgens de Hoge Gezondheidsraad nog niet genoeg wetenschappelijk bewijs dat die extra dosis nu al echt nodig is. De bescherming van twee dosissen AstraZeneca-vaccin tegen het coronavirus zwakt na verloop van tijd wel af, maar dat geldt ook voor de vaccins van Pfizer en Moderna. Daarom wil de Hoge Gezondheidsraad over enkele weken meteen bekijken of een veralgemeende extra prik nodig is voor alle vaccins, en dus voor de volledige bevolking.