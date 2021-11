Huisdierfoto's op Instagram in ruil voor een boom: wat zit erachter?

Hoe is de huisdieractie van Plant A Tree Co. zo massaal kunnen ontploffen? Veel heeft te maken met die beruchte sticker die je aan je foto van je huisdier kon plakken. Het is een voorbeeld van een "Add Yours"-sticker, een gloednieuwe feature die Instagram vorige week gelanceerd heeft. Daarmee kan je als gebruiker openbare threads, verhalendraadjes zeg maar, starten in je "Story" op Instagram.



Door zo'n interactieve "Add Yours"-sticker te gebruiken, kan je anderen op je fotoverhaal laten reageren met hun eigen foto. Zo krijg je een verhalendraadje waar mensen telkens op elkaar reageren met foto's van bijvoorbeeld hun "outft van de dag". Je krijgt als gebruiker ook altijd een melding als mensen een foto met een "Add Yours"-sticker toevoegen.



Plant A Tree Co. vond het een goed idee om een actie op te starten via zo'n "Add Yours"-sticker, maar heeft het effect wellicht onderschat. Huisdieren zijn altijd een hit op sociale media, en wie geeft er nu niet of het milieu? Het kostte je in dit geval ook geen cent, je moest alleen maar een foto van je huisdier posten, en dat ging je anders misschien ook al wel gedaan hebben.

Meestal krijg je op die "Add Yours"-sticker trouwens wel te zien wie er achter de originele post zit, maar bij de "We zullen een boom planten voor elke foto van een huisdier"-sticker, was dat niet het geval. Waarschijnlijk omdat Plant A Tree Co. de originele post al na tien minuten verwijderd had.