Vanaf februari staan er 150 nieuwe menstruatieboxen in Limburg

De bedoeling van de menstruatieboxen is dat mensen er maandverbanden of tampons (in verpakking) in kunnen doneren. De inhoud van de boxen gaat dan naar vrijwilligersorganisaties zoals Vincentius. Vrijwilligers zorgen dan dat de tampons en maandverbanden terechtkomen bij vrouwen in armoedesituaties.

“Door deze dozen massaal te plaatsen willen we een signaal geven naar de overheid. Er is een noodzaak om dit hygiënisch materiaal toegankelijker te maken voor vrouwen”, zegt Lies Vanmuysen van het Vrijzinnig Punt in Hasselt.