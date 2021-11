Beleggen in whisky is heel populair, maar is het wel een goede belegging?

De exclusieve flessen gingen voor 93.000 euro over de toonbank. Een aanzienlijk bedrag dus en misschien net daarom interessant als investering. "Investeren in whisky is niet nieuw en al langer populair", zegt whisky-kenner en eigenaar van een whiskyclub in Gent Bob Minnekeer, ook wel bekend als "Whisky Buff Bob".

"Het is wel geen investering die je met de natte vinger kan doen. Je moet goed weten waar je aan begint." Mensen die investeren in whisky hebben daarom vaak kennis van zaken of nemen een kenner onder de arm.