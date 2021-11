KLAAR: Klimaat

Van “Ride dicks, not cars” en “Wij zijn het beu, red het milieu” tot “I want to surf in water, not in plastic”: de klimaatspijbelaars behoren tot de Instagram-generatie en wie likes wil, verzint best een originele slogan. Maar niet alle slogans roepen op tot meer actie voor het klimaat. De bijdrage van de plastic soep in de oceanen aan de klimaatopwarming is verwaarloosbaar. Milieuproblemen zijn niet per se klimaatproblemen en omgekeerd. Het onderscheid is belangrijk als we willen focussen op de juiste oplossingen.