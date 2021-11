Klimaatactivisten eisen in Gent meer ambitie van Vlaamse regering

"De plannen van de Vlaamse overheid zijn ontoereikend", vindt Winfried Huba. "Elektrische wagens lossen geen files, vervoersarmoede, energietekorten of milieuproblemen op, waar openbaar vervoer dit wel kan. Openbaar vervoer lijkt bijna vergeten te worden. Daarnaast is woningen renoveren een stap in de goede richting, maar wordt de verantwoordelijkheid te veel bij de mensen gelegd. Er is een gigantisch tekort aan ambitie in hoeveel er gerenoveerd moet worden. Waarom woningen niet onmiddellijk volledig klimaatneutraal maken bijvoorbeeld? Een goed klimaatbeleid zorgt voor jobs, minder uitstoot van CO2 en minder kosten voor iedereen voor verwarming en vervoer", aldus de klimaatactivist.

De verschillende klimaatactivisten vroegen meer ambitie, zoals de slogan luidt op het Virginie Lovelinggebouw. Ze ijveren voor meer, beter en betaalbaar openbaar vervoer. Om de kosten voor jonge kopers van woningen te helpen, vragen ze dat de overheid bijspringt in de isolatie van woningen.