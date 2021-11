Limited Hearing-symbool voor slechthorenden nog te weinig gebruikt in verkeer: "Voor mensen als mijn zoontje Kamiel (3) belangrijk"

Doof Vlaanderen is geen voorstander van het bordje en reageert teleurgesteld op de campagne. "We vinden het jammer dat de minister ons niet consulteerde", reageert directeur Helga Stevens. "Zulke campagnes zijn betutteld naar doven en slechthorenden toe. Ze worden afgebeeld als mensen die het moeilijk hebben in het verkeer. Dit is te vergelijken met beweren dat ouderen of vrouwen meer moeite hebben met autorijden. Moeten er voor hen dan ook bordjes ontworpen worden?", vraagt de directeur zich af.

"Het zijn trouwens vooral ouders die op zo’n bordje aandringen. Uiteraard hebben die het recht om iets te ondernemen", vindt Stevens. "Maar het is sowieso oppassen geblazen met zeer jonge fietsertjes in het verkeer, of ze nu doof of horend zijn. En automobilisten moeten sowieso voorzichtig zijn in de buurt van fietsers, zeker als het om jonge kinderen gaat."