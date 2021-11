Burgemeester Oostende vindt extra coronamaatregelen op lokaal niveau slecht idee: "Gemakkelijk om alles te verbieden"

De stad Oostende telde afgelopen week 326 nieuwe besmettingen. Dat aantal is nog fors gestegen de laatste dagen. Toch denkt burgemeester Bart Tommelein er momenteel niet over na om nieuwe maatregelen in te voeren. "Ik denk dat de huidige regels al streng genoeg zijn en dat deze momenteel eerst goed opgevolgd en gecontroleerd moeten worden", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. "Dat is al een serieuze opdracht. Als je nog eens bijkomende regels gaat opleggen, gaat dat tot veel verwarring en demotivatie leiden."