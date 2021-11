Man (50) veroordeeld tot 12 jaar cel voor moordpoging op ex-vrouw

Uit onderzoek bleek dat de man op het internet informatie had opgezocht over wurging en over het leven in de gevangenis. Volgens de rechtbank was dat het bewijs dat de moordpoging vooraf gepland was. De vrouw lag twee dagen in coma maar herstelde lichamelijk goed. Emotioneel heeft ze het nog altijd erg zwaar, net als hun vier kinderen. De vrouw krijgt een schadevergoeding van 3.500 euro.