Metershoog schilderij aangekomen in Museum Hof van Busleyden: "Millimeterwerk om het binnen te krijgen"

Het is het eerste schilderij dat is aangekomen voor een nieuwe tentoonstelling met grote, kleurrijke 19e eeuwse werken. "We krijgen grote schilderijen in bruikleen van belangrijke musea zoals Prado in Madrid en het Rijksmuseum in Amsterdam", zegt Strubbe. "Morgen verwachten we een werk uit het Koninklijk Paleis in Laken. Dat weegt 500 kilogram en gaan we met 12 mensen moeten dragen en met katrollen omhoog takelen. Er komt nog een werk uit de Senaat dat zo groot is, dat we daarvoor een automatische glazen deur hebben moeten uitbreken om het buiten te kunnen dragen."