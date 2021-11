Secundaire scholen voeren spontaan mondmasker opnieuw in: "We willen afstandsonderwijs zo veel mogelijk vermijden"

In sommige middelbare scholen worden hier en daar opnieuw mondmaskers ingevoerd terwijl dat eigenlijk niet verplicht is. Steeds meer personeelsleden en leerlingen zitten thuis omdat ze besmet zijn of omdat ze een hoog risicocontact hadden. "We willen zo veel mogelijk leerlingen in school houden. Daarom voeren we zelf het mondmasker weer in", klinkt het.