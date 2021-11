NASA stelt ambitie bij: ten vroegste in 2025 weer Amerikanen op de maan

Ten vroegste in 2025 zal de VS een eerste bemande ruimtevlucht naar de maan sturen. Dat heeft Bill Nelson, de directeur van het Amerikaanse ruimtevaartagentschap gezegd tegen de Amerikaanse krant The New York Times. De Amerikanen hadden eerder, onder ex-president Donald Trump, het plan opgevat om in 2024 weer te landen op de maan, maar door verschillende complicaties is die deadline niet meer haalbaar.