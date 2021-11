Nieuwe veerboot gedoopt in Antwerpen: "Verbruikt zes keer minder dan 90 jaar oude veer dat wordt vervangen"

"Het veer Simon Stevin was al 90 jaar oud en had ook verouderde technologie", legt directeur scheepsbouw Piet Leeuwerck uit aan Radio 2 Antwerpen. "Het nieuwe veer is zeer zuinig: het verbruikt zes keer minder dan het oude veer. Het is veel stiller en het is ook uitgerust met zonnepanelen voor de elektriciteit aan boord. Daar wordt onder meer de airco in de zomer mee gevoed."

Met de nieuwe veerboot gaat een investering van 4,3 miljoen euro gepaard.