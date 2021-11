Klimaattop voorbij halfweg, maar nog lang geen Belgisch klimaatakkoord in zicht: "Ambities liggen ver uit elkaar"

Maar in de Kamercommissie Europese Aangelegenheden stelde premier Alexander De Croo (Open VLD) vanmiddag in vraag of dat wel zo verstandig is. "Als we in de discussie terecht willen komen over het naar beneden halen van de doelstelling, kun je je de vraag stellen of dat de juiste positie is om economisch voordeel te halen", zei De Croo, die erop wees dat België heel wat innovatie te exporteren heeft.

De premier waarschuwde ook voor financiële gevolgen: "De vraag kan snel komen om een lagere doelstelling financieel te compenseren."