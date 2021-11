Onderwijsministers vragen bij voorrang ook derde coronaprik voor leraren kleuter- en lager onderwijs

Verder is het, ondanks de veiligheidsmaatregelen, voor het onderwijspersoneel in het basisonderwijs erg moeilijk om de nodige afstand te houden, zeker in het kleuteronderwijs. En dat maakt het risico op een besmetting met corona groter, met alle gevolgen van dien.

En ook afstandsonderwijs voor kleuters en lagere schoolkinderen is niet mogelijk en ook niet wenselijk, schrijven de drie onderwijsministers. "Want tijdens deze coronacrisis is duidelijk gebleken dat fysiek contactonderwijs cruciaal is voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren."