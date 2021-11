Verspreidingsmodel voor everzwijnen helpt voorspellen waar ze de komende jaren zullen opduiken

Reële cijfers om zich op te baseren hebben de onderzoekers niet. "Er bestaat nog altijd geen wetenschappelijke methode om het aantal everzwijnen op grote schaal exact te kunnen tellen", gaat Rutten verder. "Al vormen de jaarlijkse afschotgegevens wel min of meer een indicatie. Voor de uitwerking van het model was het vooral heel belangrijk dat we kennis hadden over de geschiktheidshabitat van Vlaanderen."

"Verder is het ook essentieel dat we weten hoe een populatie functioneert", vertelt ze voorts. "Hoe oud worden de dieren? Hoe groot zijn hun nesten? Wat is hun overlevings- en sterftekans? Dat zijn allemaal factoren die invloed hebben op hoe de beesten zich verspreiden."