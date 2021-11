Winterpret Brussel is terug en breidt uit naar Ter Kamerenbos, de Marollen en Laken

De Brusselse hoteluitbaters zijn blij dat Winterpret kan doorgaan. "Dit is heel goed nieuws voor onze sector", zegt Rodolphe Van Wayenbergh van de Brusselse hotelsector. "In een normaal jaar zitten onze hotels vol tijdens Winterpret en we hopen ook dit jaar op veel reservaties, maar we merken dat door corona mensen afwachten en last minute een verblijf boeken."

Winterpret in Brussel vindt plaats van 26 november tot 2 januari 2022.