Oudste whisky ter wereld verkocht in Moorsele: "93.000 euro per fles"

De exclusieve whisky is gerijpt in een speciaal vat, waardoor hij zijn kracht en volume beter kon bewaren. "Normaal gezien verlies je elk jaar 1 à 2 procent van je whisky, omdat het verdampt. Dat is normaal. Deze whisky is zeer exclusief, omdat hij 80 jaar lang in het vat zat. Het is zeer moeilijk om een whisky zo lang te bewaren. Alles moet goed zitten: het klimaat waar het vat bewaard wordt, het alcoholpercentage, de smaak, ...", zegt Martin Coene van Top Malts in Moorsele bij Wevelgem.

De oudste single malt Scotch Whisky ter wereld gebotteld in 250 karaffen, ontworpen door een van de bekendste architecten ter wereld: Sir David Frank Adjaye. "Wij hadden de eer om 2 van die 250 karaffen even in handen te hebben en daarna te mogen doorverkopen", klinkt het fier bij Coene. "We hebben elke fles aan 93.000 euro kunnen verkopen."