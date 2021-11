Oppositie eist "tegen afspraken in" herlezing van de pandemiewet: coronamaatregelen dreigen te vervallen 

Voor de herfstvakantie was afgesproken om het bewuste KB deze maandag te bespreken in Kamercommissie Binnenlandse Zaken, om dan woensdag - binnen de termijn van 15 dagen - te stemmen in de plenaire vergadering van het parlement. Maar de oppositie eiste - volgens de meerderheid dus "tegen de afspraken in" - gisteren plots een tweede lezing. De meerderheid sprak van een onverwacht manoeuvre. In de aanloop naar de pandemiewet stuurde de oppositie - na het indienen van amendementen - de wet ook verschillende keren naar de Raad van State voor advies.