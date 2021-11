Politie plant vanaf maandag acties voor beter loon: stiptheidacties en boetevrije week mogelijk tot na Nieuwjaar

Joery Dehaes van vakbond ACV legt de situatie uit: "We zijn sinds begin dit jaar aan het onderhandelen over een loonsverhoging, de eerste in 20 jaar. Maar de onderhandelingen zijn volledig afgesprongen na het laatste begrotingsconclaaf. We gaan stiptheidsacties houden, zoals op de luchthavens, ook een boetevrije week behoort tot de mogelijkheden. De acties kunnen allerhande vormen aannemen."

Volgens Dehaes is tijdens de begrotingsbesprekingen beslist dat er geen budget kon worden vrijgemaakt. "Wat op tafel lag in juni, kwam neer op loonsverhoging van 35 euro", zegt hij.



Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) blijft bereid om te zoeken naar een verbetering van het statuut. "Maar er is onvoldoende budgettaire ruimte om aan de hoge verwachtingen van de bonden te voldoen", gaf Verlinden eerder toe in de Kamer.