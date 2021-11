Politiezone Carma zoekt Nederlandse vrouw die al 40 jaar vermist is op vraag van Nederlandse politie

De Nederlandse Riet Smit-De Vries verdween in 1982 in Geleen, in Nederlands-Limburg. Ze was toen 43. Ze had haar familie verteld dat ze ging logeren bij haar zus maar daar kwam ze nooit aan. De vrouw zou op dat moment een affaire hebben gehad met de uitbater van het restaurant waar ze werkte. En die man woonde toen in Genk en later in Hasselt. Hij zou de vrouw destijds bedreigd hebben omdat ze hun relatie wilde beëindigen. Het is daarom goed mogelijk dat Riet met de man mee naar België is gegaan en dat haar daar iets is overkomen.