"Dancing with the stars" heeft een wel heel opmerkelijke deelnemer: prinses Delphine op dansvloer voor Make-A-Wish

Prinses Delphine neemt dit najaar deel aan "Dancing with the stars" op Play4. Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat een (kersverse) royal zich waagt in een danswedstrijd op tv. Maar Delphine doet het niet zomaar. "Via het programma helpt ze samen met de organisatie Make-A-Wish de droom van een jongen te laten uitkomen", klinkt het bij de makers.