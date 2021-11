Rapper Travis Scott betaalt begrafeniskosten van slachtoffers op festival, bezoekers krijgen tickets terugbetaald

Scott, bij ons minder bekend maar in de VS bijzonder populair, krijgt kritiek omdat hij erom bekendstaat zijn fans op te hitsen tijdens zijn concerten. Hij roept tijdens optredens bijvoorbeeld dikwijls op om veiligheidsaanwijzingen te negeren. Volgens sommigen zou hij in eerste instantie ook nog hebben doorgespeeld tijdens de chaos.

De rapper zou nu alle bezoekers van het festival willen terugbetalen. Dat vertellen ingewijden van Scott aan de Amerikaanse entertainmentwebsite Variety. Hij heeft ook besloten om zijn concert op het Day N Vegas festival van komend weekend af te zeggen omdat hij naar verluidt te overstuur is om op te treden.



Scott heeft volgens het tijdschrijft RollingStone ook aangeboden om de begrafeniskosten van de acht overleden festivalgangers te betalen. De slachtoffers waren mensen tussen de 14 en 27 jaar, de meeste van hen scholieren en studenten. De rapper wil met de Amerikaanse organisatie BetterHelp een psychologische hulplijn opzetten voor wie die daar behoefte aan heeft.

De rapper verklaarde eerder al dat hij tijdens de show niet in de gaten had dat het misging. Volgens de politie in Houston was stoppen geen optie, omdat dat mogelijk tot rellen had geleid. Zowel Scott als de organisatie is aangeklaagd door bezoekers.