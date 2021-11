Regering van Singapore wil niet langer betalen voor zorg aan niet-gevaccineerde coronapatiënten

De regering van de Aziatische stadsstaat is het echter beu om te moeten opdraaien voor de kosten van zorg voor coronapatiënten die niet willen gevaccineerd worden. Dat is de overgrote meerderheid van de mensen in intensieve zorg.

Die mensen kunnen echter in veel gevallen voor de kosten nog altijd terecht bij de gewone ziekteverzekering, aldus de overheid. Kinderen en mensen die om speciale redenen niet kunnen gevaccineerd worden, zullen nog altijd kunnen rekenen op steun van de overheid.

In Singapore is er geen verplichting tot vaccinatie, maar 85 procent van de mensen die in aanmerking komen voor vaccinatie, is volledig gevaccineerd. Minstens 18 procent van hen hebben een extra vaccinatie achter de rug. Singapore is een van de meest welvarende landen in Azië en heeft een van de beste gezondheidszorgsystemen te wereld. Een groot deel daarvan behoort tot de private sector, maar Singaporezen moeten wel een bepaald bedrag van hun inkomen besteden aan ziekteverzekering.