Thais restaurant met Michelinster uit Knokke-Heist brengt kookboek uit: “Makkelijke recepten met weinig ingrediënten”

Er staan 70 recepten in het kookboek “De Thaise keuken van Boo Raan”. Naast de Thaise klassiekers, als Pad Thai, worden er in het restaurant vooral gerechten uit de Isaan geserveerd, het oosten van Thailand. Ook in het boek zijn die gerechten goed vertegenwoordigd, zegt Patrick De Langhe. “Het is gelijklopend met wat we in het restaurant doen. De Isaan is een plattelandsstreek, die bekend staat om zijn lekkere, maar vaak ook eenvoudige keuken: gerechten waarvoor je geen 20 ingrediënten nodig hebt. We focussen ons op recepten waarmee je met 4, 5 ingrediënten een fantastische smaak kan creëren."