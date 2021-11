Rioleringswerken in de buurt van Dampoort leiden tot nieuwe verkeershinder in Gent

De Antwerpsesteenweg in Sint-Amandsberg is vanaf het kruispunt met de Grondwetlaan afgesloten voor verkeer dat de stad in wil. Mensen moeten omrijden via de Land van Waaslaan. Ook via de Afrikalaan en de Koopvaardijlaan kunnen weggebruikers de Dampoort niet meer bereiken. Wie naar de stadsring wil, moet via de Muide omrijden.

Handelszaken in de buurt blijven bereikbaar, maar wie in de buurt moet zijn, kiest best niet voor de auto. "Dat is de slechtste optie. Ook fietsers kunnen beter de omleiding volgen. Zij verplaatsen zich beter via de fietstunnel ten zuiden van Dampoort", klinkt het bij verkeersexpert Hajo Beeckman.