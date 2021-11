Rode Duivel Jan Vertonghen vliegt over uit Portugal om interactief speelpleintje in Berlare te openen

"Ik had een vroege vlucht om 7 uur vanuit Portugal", lacht Jan Vertonghen. Hij is speciaal voor de inhuldiging naar Berlare gekomen. De Jan Vertonghen Foundation, een organisatie van de Rode Duivel die goede doelen steunt, wil kinderen stimuleren om meer buiten te sporten en te spelen. Ze legt daarvoor eigentijdse speelpleintjes aan met interactieve speeltoestellen. Zoals vandaag een speelpleintje met de speelboog Yalp Sona in het Donkoeverpark in Berlare. Dit is het vierde speelplein van de Jan Vertonghen Foundation, het eerste is in zijn thuisgemeente Temse. Vertonghen groeide op in deelgemeente Tielrode.