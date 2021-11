Senioren-14-daagse in Wielsbeke afgelast door slechte coronacijfers

"Het is zo dat er op dit moment 2 categorieën mensen in het ziekenhuis belanden: de niet-gevaccineerden en onze 65-plussers die wél gevaccineerd zijn. Het is niet omdat je aan de ingang je Covid Safe Ticket toont, dat het besmettingsgevaar geweken is. Daarom gelasten we de senioren-14-daagse af", zegt de burgemeester van Wielsbeke, Jan Stevens (CD&V).