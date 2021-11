Sporthal Aalter wordt deels coronatestcentrum

Burgemeester Pieter De Crem (CD&V) verdedigt de beslissing om het vaccinatiecentrum ook te gebruiken als testcentrum. De sportclubs van Aalter zijn daar niet allemaal tevreden mee. "De huisartsen in de regio vragen er naar", zegt De Crem. "De huisartsenwachtpost van Eeklo wordt overstelpt met vragen. We willen meegaan in de bestrijding van het virus en dus ook testen." Ondanks de vaccinatiegraad van 97% in Aalter stijgt ook daar het aantal coronabesmettingen. Enkel wie doorverwezen wordt bij de huisarts kan naar het testcentrum in Aalter.

Ook in Assenede opent er een nieuw coronatestcentrum om de stijgende vraag aan te kunnen.