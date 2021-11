Stad Brugge veilt iconische kerstverlichting

Brugge verving vorig jaar de kerstverlichting die in de drukbezochtste straten hangt. “Omdat we verschillende vragen kregen van mensen die geïnteresseerd waren, hebben we beslist om de oude verlichting online te veilen”, zegt Minou Esquenet (CD&V), schepen van Patrimonium in Brugge.

“We wilden die verlichting zeker niet verloren laten gaan, want het is echt prachtig en uniek. We veilen er 38, de instelprijs is 50 euro per stuk. Er werd al volop geboden”, zegt Esquenet trots. Bij zulke oude verlichtingselementen verwacht je dat ze energie vreten. En dat ligt gevoelig nu. “Toch zijn ze energiezuinig, want in de loop van de tijd hebben we ze aangepast en zijn ze voorzien van ledlampjes.”

Wie interesse heeft kan op de website van het veilinghuis bieden. Je hoeft niet in Brugge te wonen. Dus ook als je in een gemeente woont die niet met een B begint mag je er een in je tuin hangen.