"Stop victim blaming en knijp zelf geen oogje toe": #steljevraag zoekt naar oplossingen voor seksueel geweld 

Daarnaast vinden Moeyersons en Goossens dat we ook zelf nog meer kunnen doen. "Wij hebben een open brief geschreven naar het stadsbestuur van Gent die is ondertekend door 50 horeca-uitbaters", zegt Goossens.

Zelf baat ze ook een café uit in Gent. "We willen dat er vanuit de horeca preventie komt en dat we leren omgaan met lastige mensen. We moeten duidelijk zeggen dat we geen enkele vorm van seksueel geweld tolereren en op die manier veiligere plaatsen creëren", maakt Goossens haar standpunt duidelijk.