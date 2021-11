Duo tafelschuimsters slaat opnieuw toe in Antwerpen: "De twee mijden camera's en vluchten weg op steps"

In Antwerpen zijn al zeker drie horecazaken het slachtoffer geworden van een duo tafelschuimers. Twee jongedames eten en drinken royaal waarna ze vertrekken zonder de rekening te betalen. "Ook bij ons zijn de twee gisteren in de late namiddag langsgeweest", zucht restauranthouder Gunther Dieltjens van The Bistro op Radio 2 Antwerpen. "Ze hebben voor 122 euro gegeten en gedronken. Plots waren ze verdwenen met hun steps."

Volgens Dieltjens gaan de twee heel gewiekst te werk. "Ze bleven bewust op het terras zitten. Daar hangen geen bewakingscamera's. Tijdens het anderhalf uur dat ze er waren is geen van beiden naar het toilet geweest. De twee wilden hun elektrische steps ook de hele tijd in de buurt van hun tafel. Pas achteraf hadden we door waarom. Op die manier konden ze snel vluchten. Eentje was al verdwenen, de andere ging ervandoor nadat ze de ober een capuccino had gevraagd."