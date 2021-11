Ziekenwagenbedrijf Ambuce vindt niet meer genoeg vrijwilligers in Antwerpen: "Wachttijden lopen op, als hulp van verder moet komen"

Volgens Ambuce moeten de vergoedingen voor vrijwilligers verhoogd worden. "De subsidie die we van de overheid krijgen om de diensten te verzekeren, is gewoon veel te laag. Het wordt hoog tijd om die eens te bekijken en na te gaan of er geen andere oplossingen zijn. Als we meer subsidies krijgen, dan zouden we meer vast personeel in dienst kunnen nemen, meer beroepsambulanciers, zodat we niet met vrijwilligers moeten werken."

Het probleem stelt zich vooral in de stad Antwerpen, omdat daar de werkdruk hoger is, net zoals in andere stedelijke gebieden. "Een ziekenwagen moet er toch gemiddeld nog zes keer na middernacht uitrukken, waardoor die mensen ook geen rust hebben. Dat willen ze niet meer doen, zeker niet voor een vrijwilligersvergoeding. Ook brandweerkorpsen vinden nog maar moeilijk vrijwilligers. Het beroep op zich is zeker niet onaantrekkelijk, maar het wordt wel te weinig betaald."