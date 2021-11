Uitslaande brand in varkensbedrijf in Kasterlee: veel rookhinder in de omgeving

In één van de twee stallen van een varkensbedrijf aan de Lage Rielen in Kasterlee is een zware brand uitgebroken. Menselijke slachtoffers zijn er niet, maar er zijn mogelijk wel varkens gestorven. In de getroffen stal zaten er 3.000. Het is nog niet duidelijk hoeveel dieren er gered konden worden.

De brand veroorzaakt heel wat rook. Daarom wordt aan omwonenden gevraagd om ramen en deuren dicht te houden. Omdat de rookpluim afdrijft richting Turnhout, wordt dat ook aangeraden aan de inwoners van de wijk Zevendonk en in de omgeving van Winkel. Ook wie daar in de buurt aan het rijden is, of in de omgeving Turnhout-West en Oud-Turnhout op de E34, kan best de ramen van het voertuig dichthouden en de ventilatie uitschakelen, zegt de politie.