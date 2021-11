Unequal Pay Day: Vrouwen werken vanaf vandaag gratis, "grote ongelijkheid in deeltijds werk"

In de Europese Unie verdienen vrouwen gemiddeld 14 procent minder dan mannen. In ons land zijn de cijfers voor wie voltijds werkt, wel een stuk beter dan het Europese gemiddelde, zegt Vera Claes, nationaal secretaris van ZIJkant. Dan gaat het om een loonkloof van 6 procent.

Er is volgens haar vooral een probleem voor de deeltijds werkenden: “Dan zie je dat de Belgische loonkloof 23 procent bedraagt. Er is een grote ongelijkheid in deeltijds werk: ongeveer 45 procent van alle werkende vrouwen werkt deeltijds, tegenover 11 procent van de mannen. Daarbij speelt een ongelijke taakverdeling thuis een grote rol.”