Veiling van Sint-Truiden exporteert eerste oogst van rode Conferenceperen naar China

Tot nu toe zijn er nog een vijftal fruittelers die rode Conferenceperen hebben aangeplant. De oogst was dit jaar dan ook nog bescheiden. "We spreken dit jaar over een oogst van zo'n 20 ton rode Conferenceperen", vertelt Marc Evrard, de commercieel directeur van de Belgische Fruitveiling in Sint-Truiden. "Maar omdat we dit jaar 10 jaar conference uitvoeren naar China was er vraag naar iets nieuw."