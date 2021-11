De overschakeling van zomeruur naar winteruur is slecht nieuws voor overstekend wild

"In de eerste plaats moet je een aanrijding proberen te vermijden door aandachtig te rijden als het schemert. Als het toch gebeurt, ga je best kijken naar het dier. Vaak leeft het nog en kan het misschien gered worden. Bij een aanrijding kan je contact opnemen met een opvangentrum voor wilde dieren of met het Wildlife Taxi Team."

Wat je best niet doet volgens Vangeel, is het dier zélf proberen te vervoeren. "Dat is specialistenwerk, je kan dat niet zomaar in je kofferbak leggen. Een aangereden dier heeft bovendien vaak zoveel stress dat het niet de fysieke verwondingen zijn, maar de stress die het dier fataal wordt. Die stress proberen wij dus te verminderen door het dier te blinddoeken."